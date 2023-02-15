الدقهلية: تسلمنا 41 معدة للنظافة وتحسين البيئة لتطوير المنظومة

تسلمت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، الدفعة الرابعة من معدات النظافة وتحسين البيئة، بعدد 9 معدات هي «6 سيارات سوزوكي قلاب 1 طن، 3 عربيات مكبس 6 متر»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات عن طريق شراء المعدات والآلات التي تسهم في تطوير المنظومة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

توزيع المعدات على 3 مدن

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن معدات النظافة وتحسين البيئة الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، سيجرى توزيعها على مراكز: حي غرب، مركز المنصورة، مركز بلقاس.

وأوضحت المحافظة أن إجمالي معدات الخطة هذا العام 65 معدة، بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه، سيجرى توزيعها على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتم توريد 41 معدة حتى الآن، ومتبقي 24، مشيرة إلى أنه يجرى متابعة توريد باقي المعدات.

حضر التسليم المحاسب السيد النخيلي، رئيس حي غرب المنصورة، ورحاب المزين، رئيس مركز المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة.