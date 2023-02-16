استمرار انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.. وسانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر

لم تنته الموجة الباردة التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء منذ أيام، واستمرت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ لاسيما مع بداية غروب الشمس، وتتعرض المحافظة إلي رياح شمالية وشمالية غربية وشمالية شرقية مصحوبة باتربة وبرودة.

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الموجة الباردة ضربت كل المدن تقريبا، وكان تأثيرها أكثر علي مدينة سانت كاترين التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 1600 متر.

طقس سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الحرارة منخفضة في المدينة بالكامل، ووصلت إلى 3 تحت درجات الصفر فجر اليوم الخميس، وتصل في النهار إلى 6 درجات، ما يعني أن المدينة عبارة عن ثلاجة كبيرة.

وأشار «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مدينة سانت كاترين أعلى مدينة فوق مستوى سطح البحر، وتصم قمم جبلية شاهقة الارتفاع، مثل قمة جبل سانت كاترين على ارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهي أعلى قمة جبلية، ووسجلت اليوم درجة حرارة 9 تحت الصفر، وبلية جبل عباس 7 درجات تحت الصفر، أما قمة جبل موسي فقد سجلت 7 تحت الصفر، لافتا إلى أن الجبل يستقبل آلاف السياح أسبوعيا، للاستمتاع بالطقس البارد، ومشاهدة شروق الشمس.

رياح شمالية وشمالية غربية

وأوضح اللواء خالد فودة، أن المحافظة بداية من طابا وحتى رأس سدر تتعرض إلى رياح قوية باردة قادمة من الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي مصحوبة ببرودة، سرعتها تتراوح بين 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة، موضحا أنه بالرغم من سرعة الرياح لم يجر إغلاق أي طريق وجميع الموانئ البحرية تعمل بصورة طبيعية.

وسجلت مدينة شرم الشيخ درجة حرارة صباح اليوم، 12 درجة، وتصل إلى 18 في النهار، وطور سيناء العاصمة سجلت درجة حرارة 11 درجة، ومدينة نويبع 10 درجات، ودهب 12 درجة، ومدينة طابا 9 درجات، ورأس سدر 9 درجات.