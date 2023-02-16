الوزير محمد صلاح يجتمع مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج (صور)

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا من أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات وخطط التنمية، واستعراض الأطروحات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بها، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومقرر اللجنة الوزارية للإنتاج، أنّ الاجتماع استعرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج والموضوعات السابق عرضها خلال اجتماعات أعضاء الأمانة الفنية بالفترة الأخيرة، ورؤية كل جهة لزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة، لافتاً إلى أنّ الأمانة الفنية للجنة تجتمع مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لصناعات السيارات.

وأضاف أنّ الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج تتولى إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وتحضير الموضوعات التي تُطرح خلال تلك الاجتماعات، والقيام بغير ذلك من أعمال ومهام تكلفها بها اللجنة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ المحددات التي يتم بناءً عليها وضع الرؤى الخاصة باللجنة الوزارية للإنتاج والأمانة الفنية للجنة، تقوم على التركيز على دراسة السياسات التي يحتاج إليها قطاعيّ الإنتاج الصناعي والزراعي، ووضع المقترحات والحلول المناسبة لزيادة معدلات التصدير للمنتجات المحلية ذات الجدوى الاقتصادية، والتركيز على استهداف شراكة استراتيجية لجذب استثمارات عالمية وتذليل العقبات التي تواجه العمل في السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للمنتجات التي يحتاج تصنيعها إلى الملكية الفردية.

وأكد الوزير محمد صلاح، أنّنا حاليا في أحوج فترة لتفعيل عمل اللجنة في ظل الأزمات العالمية الأخيرة التي تؤثر على الاقتصاد ومعدلات النمو والتنمية، مؤكدا أهمية قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية واهتمام الدولة بالنهوض بالقطاعات الإنتاجية كافة، بما يدفع قدما نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات التنموية والتي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

ونوّه الوزير بأنّه أعيد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3309) لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية في 22 سبتمبر الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم عضوية اللجنة كل من محافظ البنك المركزي ووزراء «الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ويكون مقررا للجنة، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة»، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كما تضم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية.

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنّ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أصدر القرار رقم (2016) لسنة 2022، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج برئاسة مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى لصناعات السيارات وعضوية ممثلي وزارات «الكهرباء، البترول، التموين، البيئة، الاتصالات، النقل، الزراعة، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة»، وكذا ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار بكر، إلى أنّ الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج تعرض نتائج أعمالها على وزير الدولة للإنتاج الحربي، مقرر اللجنة الوزارية للإنتاج، ليتولى فور إقرارها منه رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للإنتاج لإتخاذ ما يراه بشأنها، لافتا إلى أنّ الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الوزارات والجهات غير الممثلين في الأمانة الفنية سواء من أعضاء اللجنة الوزارية للإنتاج أو من غيرهم، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من المتخصصين وذوى الخبرة ودعوتهم لحضور اجتماعاتها.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس محمد المحص، مستشار الوزير لصناعات السيارات، والمهندس أشرف سمير، بالقطاعات الفنية، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.