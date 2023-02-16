منتدى «لكي» بالمصرف المتحد يطلق هاشتاج «صناعة الأمل لزيادة الانتاجية» 

أطلق منتدى «لكي» المصرف المتحد هاشتاج «#صناعة_الأمل»، في أمسية ثقافية، بهدف تحفيز فريق العمل علي زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو المستهدف وفقا لاستراتيجية 2023، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي خلفتها التحديات العالمية.

بث روح الامل والتفاؤل

حضر الأمسية الثقافية التي شهدت انطلاق الهاشتاج، أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، كما ضمت الأمسية عدد كبير من سيدات منتدى «لكي»، المصرف المتحد من مختلف فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، وكذلك بالمراكز الرئيسية والإدارات.

تأثير القوي الناعمة بالمصرف المتحد في خلق ثقافة إيجابية

واعتمدت أمسية #صناعة_الأمل الثقافية على تعميق تأثير القوي الناعمة بالمصرف المتحد في خلق ثقافة إيجابية وأكدت على حرص الإعلام المؤسسي كشريك في تسليط الضوء على جميع إنجازات ونجاحات المصرف المتحد التي تتم على أرض الواقع، من خلال نقل صورة واقعية لفريق العمل مما يساهم في بث روح الأمل والتفاؤل والطموح الكبير لمزيد من النجاحات المستقبلية.

وأعربت جرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد - أن #صناعة_الأمل تعد أحد اهم الدوافع للنجاح والعمل وزيادة إنتاجية الفرد وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، فالتفاؤل والأمل صناعة تنعكس علي حياة الإنسان تحفزه لكي يتغلب على جميع التحديات التي تواجهه بإصرار لتحقيق خططته نحو التطوير والتحسين.

4 مقومات أساسية لصناعة الأمل

وأضافت أن صناعة الأمل تعتبر فن يحتاج إلى مشاركة جميع عناصر المجتمع من الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدولة، فالدول ومؤسساتها تحرص على صناعة الأمل وبثه بين شعوبها لتفجير الطاقات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف الشباب والمرأة بخاصة لأنهم وقود التنمية.

وحددت جرمين عامر 4 مقومات اساسية لصناعة الامل وهي: «تحديد الهدف والتعليم المستمر والتخطيط الجيد، فضلا عن نشر ثقافة التفاؤل والايجابية والثقة».

وأضافت أن تنظيم مثل هذه الأمسيات الثقافية التحفيزية، يأتي من واقع حرص ادارة المصرف المتحد بقيادة أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد على إقامة حوار ديمقراطي مستمر مع فريق العمل على مستوي الفروع الـ 68 والإدارات، وذلك تشجيعا لمبدأ حرية التعبير والرأي واكتشاف وتشجيع الكوادر الشبابية وتنمية مهاراتها نحو القيادة المستقبلية المحترفة.

وأوضحت جرمين عامر أن خطة 2023 الإعلامية تتضمن إقامة وتنظيم عدد من الأمسيات المتخصصة بهذا الصدد، بدأت بمنتدي «لكي»، لأن المرأة تمثل 30% من حجم فريق عمل المصرف المتحد، وهي قادرة على صناعة الأمل باحترافية عالية سواء على المستوي المهني أو على المستوي الأسري.