منتدى «لكي» المصرف المتحد يزور «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد   

نظم منتدى «لكي»، التابع للمصرف المتحد يوم السبت الماضي، زيارة لأكبر مكتبة عائمة «لجوس هوب» Logos Hope الألمانية والتي رست بميناء بورسعيد على مدار 19 يوما، خلال الفترة من 4 إلى 23 يناير 2023 الحالي، بعد سلسلة من الجولات في 140 ميناء بـ 80 دولة شملت عدد من الدول العربية بينها لبنان وليبيا.

تتميز المكتبة العائمة بوجود نحو نصف مليون كتاب على متن السفينة، وتتسع المكتبة العائمة لخمسة آلاف كتاب، تتنوع ما بين الأدب والعلوم والرياضيات، ويوجد بها جزء خاص عن أدب الطفل حيث تضم المكتبة مجموعة من القصص العالمية وكيفية تطوير الذات وفنون الطهي، فضلا عن العروض الفنية المختلفة من مختلف ثقافات الدولة.

تفاصيل عن المكتبة العائمة

ويعمل على متن السفينة نحو 330 شخصا من 70 دولة جزء منهم متطوع ويقومون بنشر قيم التطوع ومساعدة الغير من خلال حلقات نقاشية يتحدثون فيها عن تجاربهم في للتطوع ودعم البشري والنفسي اثناء جولات السفينة «لجوس هوب Logos Hope».

يشار إلى أن السفينة لجوس هوب Logos Hope تم إنشائها عام 1973 وكانت تعمل في شحن البضائع من ميناء ريندسبورج بألمانيا، ثم بيعت في 1983 لشركة عبارات في جزر فاروا الدنماركية وكانت مهمتها نقل المسافرين والبضائع صيفا إلى أيسلندا والنرويج، بعدها اشترتها شركة جود بووكس فورال Good Books For All وهي شركة ألمانية خيرية، تمتلك عددا من المكتبات العائمة التي تجول العالم.

وعقب زيارة وفد منتدى «لكي» المصرف المتحد للمكتبة العائمة «لوجوس هوب» Logos Hope نظمت على هامش الزيارة ندوة حول القواعد العامة للصحة النفسية المستقرة للمرأة ألقاها الدكتور كريم راغب، أخصائي الطب النفسي، وتضمنت الندوة أهم 4 مهارات حياتية لمواجهة الضغط النفسي للمرأة وهي:

- اليقظة والتدريب على اكتساب عدد من المهارات الاساسية التي تعتمد على الملاحظة الجيدة للأمور المحيطة سواء في دائرة العمل أو العلاقات الإنسانية وعدم إصدار الأحكام من منظور شخصي.

- تقنين المشاعر المؤلمة والمحزنة.

- الحرص على التواجد داخل محيط من العلاقات الايجابية الناجحة.

- تحجيم العنف والتفكير السلبي للأمور.

كما استعرض الدكتور كريم راغب عدد من النصائح الهامة للمرأة وهي: «أخذ قسط مناسب من النوم والراحة، تناول الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، التواصل الجيد، الدراسة الذكية».

وأشار أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إلى أن المصريين شعب لديه حضارة عريقة يحترم ثقافات الشعوب المختلفة وأكبر دليل هو عدد الزوار المكتبة لجوس هوب الذي بلغ 18 ألف شخص بعد 3 أيام فقد من رسو السفينة ميناء بورسعيد.

وأوضح أشرف القاضي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في الترويج لزيارة لجوس هوب لميناء بورسعيد هذا العام، فقد عملت مختلف المواقع على نقل صورة واقعية حيه بالصوت والصورة عن المكتبة العائمة، فضلا عن نشر الانطباعات الشخصية للزوار بمنتهي الشفافية، الأمر الذي أوجد حراكا ثقافيا ورغبة لدي جموع المتابعين في زيارة السفينة والتعرف على التراث الإنساني والأدبي والثقافي من خلال مجموعة الكتب والعروض الثقافية.

تأهيل المرأة وتمكينها ثقافيا واجتماعيا

وتابع القاضي أن منتدى «لكي» المصرف المتحد وضع منذ تأسيسه رسالة هامة تهدف الي تأهيل المرأة وتمكينها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ومهنيا، وذلك من واقع إيمان عميق بأهمية الأدوار المحورية المختلفة الذي تلعبها المرأة المصرية كشريكة في التنمية المجتمعية سواء على صعيد العمل المهني أو على صعيد الاسرة والعلاقات الانسانية.