وزير خارجية تركيا: سنعمل مع «الناتو» لإنشاء منازل متحركة لمتضرري الزلزال

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إننا سنعمل مع الناتو على إنشاء منازل متحركة، ومخيمات لمتضرري الزلزال ضمن الاتفاقيات المشتركة، وسيتم إرسالها في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى المساعدات من خلال تخصيص طائرات لنقل معدات الإغاثة للمناطق المتضررة.

لقاء مرتكب لـ أردوغان

وأضاف «أوغلو»، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، مع الأمين العام لحلف الناتو، في أنقرة، أنّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سيلتقي الرئيس التركي أردوغان، إضافة إلى تفقد منطقة الكوارث في ولاية هاطاي بمدينة أنطاكية ومقابلة وزير الدفاع التركي.

الحلف يتضامن مع تركيا

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو، إنّ الحلف يتضامن مع تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتسبب في خسائر مادية وبشرية.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيرًا على تركيا ونؤكد دعمنا لها، لافتًا إلى أن آلاف المساعدات تدفقت على المناطق المنكوبة بنقل معدات الإيواء عن طريق عدد من طائرات الشحن العسكري.