مراسل قناة القاهرة الإخبارية: آمال العثور على ناجين من زلزال تركيا سوريا ضعيفة

قال عمر أحمد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من أنقرة، إن عمليات البحث مازالت مستمرة ولكن بآمال ضعيفة وصعوبة كبيرة للعثور على ناجين تحت الأنقاض في زلزال تركيا وسسوريا.

كاميرات حرارية للبحث عن ناجين

وأضاف «أحمد» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه في الأيام السابقة فرق الإنقاذ كانت تستخدم كاميرات حرارية، للبحث عن الناجين تحت الأنقاض من خلال قياس درجة حرارة أجسادهم، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة بدأت تفقد قيمتها بسبب انتشار البكتيريا في الجثامين تحت الأنقاض، ما تسبب في إصدار نوع من الحرارة والتي تعطي معلومات مغلوطة للكاميرات الحرارية فهناك منازل تركية كُتب على جدارها «لا يوجد صوت» فلا توجد حياة تحت الأنقاض.

وتابع أنه رغم مرور 10 أيام على الكارثة إلا أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 5 تحت الصفر.

التبرعات مستمرة

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن عمليات التبرعات مستمرة وقامت 8 محطات تلفزيونية في بث مباشر لجمع تبرعات وتمكنت في خلال 7 ساعات من جمع 6 مليارات دولار لضحايا الزلزال، مضيفا أن هناك 50 ألف مبنى انهار بشكل كامل وجزئي.