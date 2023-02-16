إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من زلزال تركيا وسوريا «فيديو»

أخرجت فرق الإنقاذ التركية فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد مرور 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 42 ألفا في تركيا وسوريا، بحسب قناة «سكاي نيوز».

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

من جهتها كشفت هيئة إدارة الكوارث والإغاثة التركية، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا، مؤكدة ارتفاع أعداد ضحايا الزلزالين إلى 36187 قتيل.

وأضافت الهيئة: «أكثر من 108 آلاف شخص أصيبوا أيضا، كما تم إجلاء 216347 من سكان المناطق المنكوبة إلى ولايات تركية أخرى».

وأشارت الهيئة التركية إلى تسجيل أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا وأجزاء من سوريا.