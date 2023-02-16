محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جنازة الإعلامي محمد غندر

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في تشييع جنازة الإعلامي محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورت، الذي وافته المنية فجر اليوم، وسط حضور لفيف من قيادات الرياضة وأبناء المحافظة.

أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد

وأشار محافظ بوسعيد إلى أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد، والمخلص والمجتهد في عمله، والذي ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، وظل ما يقرب من 20 عاما مسؤولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

محافظ بورسعيد ينعى محمد غندر

ودعا محافظ بورسعيد للراحل محمد غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان، لافتا إلى أن الراحل محمد غندر كان أحد محبي النادي المصري وكان دائم الحرص على تغطية مباراة النادي المصري لسنوات عديدة.

كان الراحل محمد غندر قد وافته المنية فجر اليوم إثر توقف في عضلة القلب ونعاه جماهير بورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مؤكدين أنه كان طيب القلب وفيا لأهله والنادي المصري.