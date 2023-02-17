رابط التقديم في الدفعة السادسة لمبادرة «وظيفة تك».. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التقديم في الدفعة السادسة من مبادرة «وظيفة تك» لخريجي كليات هندسة البرمجيات، علوم الحاسب أو الهندسة أو إدارة الأعمال تخصص الإدارة المالية أو المحاسبة أو الموارد البشرية، أو نظم معلومات الأعمال أو تكنولوجيا الأعمال أو ما يعادل تلك الخصصات، لدفعات 2019 وحتى 2022، لافتة إلى أن البرنامج يعمل على تأهيل الخريجين الجدد.

رابط التقديم لمبادرة «وظيفة تك»

وأشارت التضامن أنه يمكن التقدم للخريجين من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرفق هنا ، تحت شعار «تعلم الآن وادفع غدا»، لافتة إلى أن المبادرة تهدف التدريب على عدة مسارات وظيفية فى مجموعة من التخصصات.

إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة

ولفتت الوزارة إلى أن بنك ناصر الإجتماعى يعمل على تقديم تمويل «وظيفة تك»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومع المعهد القومي للاتصالات، بهدف الاستثمار في البشر من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف، مما يعمل على إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أنه بنك ناصر نجح في تشغيل 317 خريجا في كبرى شركات التكنولوجيا.

تفاصيل برامج التدريب التوظيفي "بى تك"

وأشارت التضامن إلى أن بنك ناصر يقوم بتقديم التمويل كالتالى :

- تختلف قيمة التمويل باختلاف التخصص، دون عائد أو مصاريف إدارية.

- يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد.

- بعد نجاح المتدرب في اتمام البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته ثلاثة أشهر، يتم سداد الأقساط على دفعات تصل إلى 3 سنوات بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.