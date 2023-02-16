«التضامن»: تشغيل 317 خريجا في كبرى شركات التكنولوجيا ضمن برنامج «وظيفة تك»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي نجح في تشغيل 317 خريجا في كبرى شركات التكنولوجيا من خلال تقديم تمويل برامج التدريب التوظيفي بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «وظيفة تك»، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وهو البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار «تعلم الآن.. وادفع غدًا»، بهدف الاستثمار في البشر من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف بما يساهم في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قيمة التمويلات بلغت 10 ملايين و700 ألف جنيه

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، وفق بيان لوزارة التضامن اليوم، أن قيمة التمويلات بلغت 10 ملايين و700 ألف جنيه تقريبا منذ بدء المبادرة في ديسمبر عام 2018، حيث يسعي البنك إلى تقديم المبادرات التي من شأنها دعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أنه في ضوء توجيهات الدولة بالتيسير علي الشباب فإن البنك يقدم التمويل بدون عائد أو مصاريف إدارية، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في اتمام البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته ثلاثة أشهر وتختلف قيمة التمويل باختلاف التخصص.

سداد الأقساط على دفعات تصل إلى 3 سنوات

وأشار بنك ناصر أنه يتم سداد الأقساط على دفعات تصل إلى 3 سنوات بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وأضافت أن التقديم مستمر في الدفعة السادسة من مبادرة «وظيفة تك»، لتأهيل الخريجين الجدد من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف المبادرة خريجي كليات علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو الهندسة أو إدارة الأعمال تخصص الإدارة المالية أو المحاسبة أو الموارد البشرية، أو نظم معلومات الأعمال أو تكنولوجيا الأعمال أو ما يعادلها بدءًا من دفعات 2019 وحتى 2022 ويشمل التدريب عدة مسارات وظيفية فى مجموعة من التخصصات.