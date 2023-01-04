بنك ناصر: صرف مليار جنيه لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة 

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر تقدر بـ 53 مليار جنيه لنحو 835 ألف مستفيد، مشيرة إلى أنه جرى جمع تبرعات لمصارف الزكاة تقدر بـ653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3400 لجنة زكاة.

صرف مليار جنيه لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة

وأوضحت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أنه جرى صرف مليار جنيه لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورون من خلال صندوق تأمين الأسرة.

وأشارت إلى أن البنك تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، ودعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل مستشفى القصر العيني، ومركز خدمة مرضى ألزهايمر «الباقيات الصالحات»، وغيرها من المستشفيات بإجمالي مبلغ 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبرى، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.