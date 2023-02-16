وزير الزراعة: بدء تقنين أوضاع الأراضي في جنوب سيناء

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في إجراءات طلبات تقنين الأراضي الزراعية بمحافظة جنوب سيناء، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ أراضي جنوب سيناء هي مستقبل مصر في مجال المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول، بالإضافة إلى جودة الأراضي في زراعة محصول البلح البرحي والمجدول والمانجو.

جاء ذلك، خلال زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

وأشاد «القصير» بجهود مزارعي جنوب سيناء خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن هناك تنسيق وتعاون بين الزراعة والريف المصري لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف أنّ أراضي جنوب سيناء صالحة للزراعة وتعطي إنتاجية وجودة عالية للفدان، حيث تنافس منتجات أخرى في الوادي والدلتا، وأعلن توفير أسمدة للمزارعين وتقاوي بأسعار أقل من السوق، وهناك تقاوي وشتلات توزع بالمجان على مزارعي المحافظة.

توفير التقاوي مجانا في الجمعيات الزراعية

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنّ المحافظة من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة، حيث تملك أرضًا بكرًا تصلح للزراعة بأنواع معينة من المحاصيل، موضحًا أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، تؤدي دورها في توعية المزارعين وتوفير التقاوي بالمجان من خلال الجمعيات الزراعية.

وقال إنّ الدولة تسعى إلى البدء في التقنين لحماية أصحاب المزارع من ناحية، وتوفير محاصيل من ناحية أخرى لسد الفجوة الغذائية، حيث استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطماطم والخضر والفاكهة ويجري تصدير الفائض.

تقنين الأوضاع والأسمدة

وطالب حميد سليمان أبو بريك، عضو النواب، بضرورة تقنين أوضاع مزارعي جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، الذي يسعي إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في محصولي القمح والفول.