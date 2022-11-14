وكيل «زراعة جنوب سيناء»: توفير التقاوي المنتقاة والمدعومة لمستحقيها من المزارعين

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توفير التقاوي المنتقاة والمدعومة لمستحقيها من المزارعين بالجمعيات.

خدمات للمزارعين

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي في إطار ما توليه الدولة والقيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوفير ما يمكن توفيره من مستلزمات زراعية وخدمات للمزارعين للعمل على زيادة التنمية الزراعية والرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ، يتابعان القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات المزارعين منها الاهتمام بمتابعة الأعمال المختلفة لتوزيع التقاوي على المزارعين حرصا على توفير ما تقدمه الدولة من جهود مبذولة لتوفير التقاوي المنتقاة والمدعومة لمستحقيها من المزارعين.

وأوضح أن المهندسة دعاء فتحي مدير إدارة التعاون قامت بعمل زيارة لمتابعة الأعمال المختلفة للجمعيات.

توفير الأسمدة

وقالت المهندسة دعاء فتحي، إنه يتم حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين طبقا لتوجيهات الدولة بتوفير التقاوي المدعمة وحرصا منها على مصلحة المزارعين.

وأضافت أنه يتم العمل على توفير سماد السوبر فوسفات لحاجة المزارعين إليه في الزراعة ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية.

وأوضحت بأنه جرى تنفيذ تعليمات الدكتور محمد شطا مدير المديرية للإسراع في توفير احتياجات المزارعين على وجه السرعة، كما تم خلال اللقاء بالمزارعين التعرف على المشكلات التى تواجههم وذلك لبحث سبل حلها مع تقديم كافة الخدمات الإرشادية الزراعية لهم كالتوقيت المناسب للزراعة وطرق الزراعة الأنسب ومواعيد التسميد وطريقة الرى ومواعيده.

وقد أشارت إلى أنه جرى التواصل مع مسؤل جمعية الطور لبحث احتياجات المزارعين واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها ويأتي ذلك فى إطار الحرص على التيسير على المزارعين وتقديم أفضل الخدمات والدعم اللازم لهم للحصول على أعلى وأفضل إنتاج زراعي.