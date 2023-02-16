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الحكومة اللبنانية تسمح بتسعير بضائع السوبر ماركت بالدولار

كتب:

وكالات
03:58 م | الخميس 16 فبراير 2023
سوبر ماركت في لبنان

سوبر ماركت في لبنان

قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، إنّ حكومة تصريف الأعمال في لبنان بقيادة نجيب ميقاتي، قررت السماح بتسعير بضائع محلات البقالة في السوبر ماركت بالدولار، واعتماد سعر الصرف الرائج في الأسواق.

استثناء الخبز والدخان من القرار

وأضاف سلام في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنّه لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار، وأنه يمكن للمستهلك الدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبر ماركت.

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني، أن تلك القرارات لا تهدف إلى اعتماد الدولار داخل البلاد، ولكن لحماية المستهلك.

وشهدت الليرة اللبنانية انخفاضًا قياسيًا في الأسواق الموازية خلال الساعات الماضية، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى هبوط الليرة لتسجل 80 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد اليوم الخميس.

 

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