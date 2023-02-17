حوادث اليوم: ضبط هارب من 154 سنة سجن.. وإحباط محاولة ترويج مخدرات على الإنترنت

كشفت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ملابسات العديد من الجرائم والقضايا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لذا توضح «الوطن» أهم حوادث اليوم التي كشفتها وزارة الداخلية في الساعات الماضية.

عصابة متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

في محافظة القاهرة، ألقت أجهزة الأمن على شخصين بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة من خلال أسلوب الخطف من المواطنين، حيث يستخدمان الدراجة النارية لمساعدتهم في السرقة والهروب بشكل سريع، واعترافا المتهمان بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على هارب من 154 سنة سجن في القاهرة

في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص هارباً من إجمالي مدة حبس وصلت إلى 154 سنة، في عدد 143 قضية، بالإضافة إلى كفالات مالية تعدت الـ 600 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ترويج بيع المخدرات على صفحة «فيس بوك»

وفي نطاق محافظتي الجيزة والشرقية، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين أحدهما له معلومات جنائية سابقة، حيث أدارا صفحة على «فيس بوك» من أجل ترويج بيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.