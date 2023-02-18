اعترافات لص المساكن بحلوان: سرقت 8 منازل وبعت محتوياتها

أدلى المتهم بارتكاب 8 وقائع سرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة حلوان، باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة، أمام جهات التحقيق بنيابة حلوان الجزئية، موضحًا أنه نفذ تلك الوقائع في 48 ساعة، باستخدام حبل للتسلق أعلى المنازل لسرقتها.

يبيع المسروقات لـ«عميل سيئ النية»

وأضاف في اعترافاته أنه نفذ تلك الوقائع وكان يذهب لـ«عميل سيئ النية»، مقيم بدائرة القسم لبيع له تلك المسروقات وتصريفها وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية يقول المحامي والخبير القانوني حازم محمد في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.