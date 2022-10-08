سقوط تاجر حشيش في قبضة مباحث حلوان بـ13 قطعة كبيرة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، القبض على تاجر مخدرات شهير بمنطقة المشروع الأمريكي بدائرة القسم، وبحوزته 13 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش.

بلاغ بالواقعة

البداية عندما وردت معلومات من أحد المصادر السرية للرائد أحمد أبو بكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام «يوسف.ا.ع» 19 عاما، عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من منطقته وكرًا لتجارته الآثمة.

وتبين من التحريات صحة المعلومات الواردة، وبإعداد حملة أمنية، ضبط المذكور وبحوزته 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني الذي ينتظره المتهم يقول رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه، والغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34.

أما عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.