جورج وسوف يستأنف نشاطه الفني مع بهاء سلطان من الكويت

يستعد الفنان اللبناني جورج وسوف، لإحياء أول حفل غنائي له، بعد فترة الحداد على نجله وديع، والذي رحل عن عالمنا بعد خضوعه لعملية تكميم معدة.

موعد الحفل الغنائي

ويتسأنف جورج وسوف أولى حفلاته الشهر المقبل في دولة الكويت، ويشاركة الفنان بهاء سلطان، والذي روج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر بوستر الحفل، وعلق: «الكويت يوم 10 مارس 2023 فندق جيمرا».

أغنية «نصّ عمري»

وطرح الفنّان جورج وسّوف منذ أيام أغنية جديدة بعنوان «نصّ عمري»، والذي أهداها لروح نجله الراحل وديع من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

وكان جورج وسوف أعلن الشهر الماضي توقف جميع نشاطاته الفنية، حدادا على وفاة نجله الأكبر وديع.