كيف ظهر جورج وسوف في ذكرى أربعين نجله الراحل «وديع»؟

يتزامن اليوم الأربعين على رحيل «وديع» نجل الفنان جورج وسوف، حيث طرح سلطان الطرب جورج وسوف، عبر قناته على يوتيوب أغنيته الجديدة بعنوان «نص عمري»، والتي أهداها إلى روح ابنه الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي، إثر مضاعفات عملية جراحية خضع لها، حيث تعتبر الأغنية نعيا للفقيد.

ظهور جورج وسوف بعد وفاة نجله

وتستعرض «الوطن»، حالة جورج وسوف في أحدث ظهور له بعد وفاة نجله، حيث يحيي ذكرى الأربعين لوفاة ابنه وديع، وهي كالتالي:

مازال الفنان جورج وسوف يعيش حالة نفسية سيئة، بعد وفاة نجله وديع، وكان الجمهور يترقب ظهوره الأول بعد وفاة نجله، بعد أن ابتعد عن أعين الإعلام، وظهر الفنان جورج وسوف للمرة الأولى في صورة مع الفنان بدرية طلبة، في أحد الفنادق بالرياض.

جورج وسوف يلغي حفلاته الغنائية

يذكر أنه من المقرر أن يقوم جورج وسوف، بتقديم عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، ولكنه اعتذر عن إحياء الحفلات التي اتفق عليها مسبقا في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كان مقررا إحياؤها في شهري يناير وفبراير، عقب وفاة ابنه وبسبب حالة الحزن التي يعيش فيها، وظهرت على ملامحه خلال استقباله المعزيين في وفاة نجله.