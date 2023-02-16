الفنانة ياسمين غيث تغادر المستشفى بعد خضوعها لجراحة خطيرة

كشفت الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين غيث، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم سرطاني، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى.

ياسمين غيث تغادر المستشفى

وكتب القائمون على صفحة ياسمين غيث، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «ياسمين الحمد لله خرجت من المستشفى و قدمها فترة تعافي وعلاج وعلاج طبيعي ومتابعات طويلة.. الحمد لله هي أحسن شوية.. إدعولها بتمام الشفاء»

زوج ياسمين غيث يكشف تطورات حالتها الصحية

وكان زوج ياسمين غيث، كشف مؤخرا عن تطورات الحالة الصحية لها، عبر خاصية «ستوري» بالحساب الرسمي لزوجته عبر «إنستجرام»: «أنا حسين جوز ياسمين، ياسمين خلصت العملية بنجاح، برجاء الدعاء بتمام الشفاء والتعافي، والخروج من العناية المركزة في المستشفى، يا رب إن شاء الله، وشكرًا لكل من دعا لها».