مصلحة الضرائب تطالب اليوتيوبرز وصناع المحتوى بسداد المبالغ المقررة

يشهد الوقت الحالي تطورا تكنولوجيا في العالم كله، ما جعل هناك أهمية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق العديد من الأرباح المالية من خلال المشاهدات والإعلانات والتسويق الإلكتروني.

ولذلك نبهت مصلحة الضرائب المصرية صناع المحتوى واليوتيوبرز من ضرورة دفعهم للضرائب التي تخص نشاطهم.

مستندات وأوراق يجب الحصول عليها

وأشارت في تقرير لها نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التزام صناع المحتوى بالحصول على الدفاتر والمستندات الآتية:

طبقا لحكم المادة (46) من أحكام مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 و تعديلاته يجب الحصول على:

- دفتر إيرادات: ويقيد به كل الإيرادات التي يحصل عليها الممول خلال العام.

- دفتر مصرفات: ويقيد به كل التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط خلال العام.

- دفتر إيصالات: ويكون من أصل وصورة إلي العميل، ويجرى تسليم الصورة للمأمورية المٌختصة عند الطلب.

وفي جميع الأحوال إذا كان الممول مستخدما لأنظمة الحاسب الآلي، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المُستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.