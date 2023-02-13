«الضرائب»: نشر الإصدار الثاني من أدلة الممول الخاصة بالفاتورة الإلكترونية

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام المصلحة بنشر الإصدار الثاني من أدلة الممول الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، ويتضمن الإصدار دليل الممول التعريفي بمنظومة الفاتورة، ودليل الممول للاستعداد لتطبيقها من خلال التسجيل بالمنظومة، ودليل الممول للاستعداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجزء الثاني «التكامل والتوقيع الإلكتروني والأكواد»، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، موضحًا أن الاطلاع على هذه الأدلة يتطلب الدخول علي الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/adlt-almmwlyn-lltaml-m-alfatwrt-alalktrwnytأو من خلال QR Code والذي تم نشره على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي

وقال «توفيق»، إن منظومة الفاتورة الالكترونية تُعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بقاعة الخزانة العامة، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، أو مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.