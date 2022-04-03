مع زيادة أعداد اليوتيوبرز.. اصنع حوائط عازلة للصوت واكسب 132 ألف جنيه سنويا

في ظل تنامي وزيادة أعداد اليوتيوبرز وصانعي المحتوي والمعلقين الصوتيين في مصر، وحاجتهم لمكان هادئ لتصوير فيديوهاتهم بعيدًا عن الضوضاء ومصادرها والتي تؤثر بالسلب على صوت الفيديوهات وجودتها، كما يحتاج أيضا المواطنين الساكنين في مناطق قريبة من مصادر الضوضاء كمحطات توليد الكهرباء والمصانع وغيرها إلى الهدوء في منازلهم، وهو ما يجعلهم يبحثون عن أماكن تصنيع الكبائن أو الحوائط العازلة للصوت، ولكن هناك مشكلة في عدم توافر صناعة هذه المنتجات محليًا، وعادة ما يتم استيرادها من الخارج وهو ما يجعلها باهظة الثمن.

وقالت منصة جهاز تنمية المشروعات إن فكرة تصنيع الكبائن المعزولة وكذا الحوائط المعزولة صوتيًا من الأفكار المتنامية خاصة في ظل استيرادها من الخارج، وزيادة الطلب عليها، لذلك قامت بنشر دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع لتصنيع الكبائن والحوائط العازلة للصوت.

عوازل الصوت سيكون من المشروعات الناجحة

وأضافت المنصة أن المشروع يعد من المشروعات التي ستلقى نجاحًا كبيرًا في حال العمل عليها، خاصة مع زيادة الطلب عليها من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تعمل على تشجيع الصناعات المحلية ومنافستها للأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن لإنشاء المشروع فيجب توافر عدد من الآلات والخامات والمواد، وهي كالتالي، ثناية هيدروليكى، ومقص كهربائي + ماكينة CO2 + ماكينة دهان، وعدد يدوية متنوعة، منضدة مراجعة وتجميع.

كما يحتاج المشروع لعدد من الخامات التي سيتم العمل بها، وهي ألواح الصاج المسحوب على البارد، وخامات ألواح الصوف الصخري، وألواح الصاج المخرم، وقطاعات حديدية، ومنتجات تجميع كالمسامير والروابط، وخامات ألواح الصاج البقلاوة، وكوالين ومفصالات.

وأضافت دراسة جدوى المشروع أن أرباح مشروع صناعة الكبائن والمحوائط العازلة للصوت تقدر بأكثر من 132 ألفًا في العام الواحد، من خلال استثمارات كلية للمشروع تقدّر بنحو 360 ألف جنيه.