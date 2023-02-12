«زراعة جنوب سيناء» تستعد لمهرجان الهجن بحملة لمكافحة القوارض

تستعد مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن، والذي يقام الشهر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة دول عربية.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضرورة التجهيز لهذا السباق الذي سيحضره شخصيات دولية بارزة بعد انتهاء أعمال تطوير المضمار، وقال إن القطاعات المعنية تتابع المضمار يوميا ليكون جاهزا لاستضافة المهرجان.

مكافحة القوارض

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية اتخذت بعض الإجراءات اللازمة لتأمين مهرجان الهجن المقرر عقدة بمدينة شرم الشيخ، موضحاً أنه استقبل الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الجواد الشابوري مدير عام مكافحة القوارض بالوزارة.

وأشار إلى الاتفاق على القيام بحملات مكثفة لمكافحة القوارض قبل انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن، حيث تبدأ الحملات من مجلس مدينة شرم الشيخ القديم على هضبة أم السيد، ثم المخازن، والحديقة المركزية، إضافة إلى تأمين عدد من الأماكن الحيوية المختلفة بالمدينة.

حملات في طور سيناء

وأكد الدكتور محمد شطا، أن مكافحة القوارض شملت طور سيناء، حيث جرى عمل زيارة، رفقة المهندس عبد الرحمن السعيد مدير إدارة المكافحة بالمديرية، إلى بعض المزارع بوادي طور سيناء لمتابعة الزراعات الشتوية.

وتابع بأنه جرى عمل تحزيم لبعض المزارع بمبيد «الليبيت» لحمايتها من القوارض، وقدم «شطا» الشكر إلى وزير الزراعة واللواء محافظ جنوب سيناء ورئيس الإدارة المركزية بالوزارة ومدير المكافحة على المجهود المبذول من أجل تأمين المهرجان.