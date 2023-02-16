وزير الزراعة يتفقد منتجات المنطقة الصناعية في جنوب سيناء

تفقد المهندس السيد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض مديرية الزراعة والذي اقسم في مزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بطور سيناء ويضم منتجات اصلية من عسل النحل والزيتون وزيت الزيتون والبيض بالإضافة إلي الخضر والفاكهة بجميع انواعها، رافقه في الجولة اللواء خالد فودة محافظ جنوب والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة.

الصوب الزراعية.

اثني الوزير علي استغلال الفراغات الموجودة داخل مزرعة التسمين وإقامة صوب زراعية لإنتاج الفلفل والطماطم والباذنجان والكانتلوب، وقال إنه لابد من تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة في كافة المجالات وشدد علي ضرورة قيام مديرية الزراعة بدورها في توفير احتياجات المواطنين بالإضافة إلي التوعية.

وقال المحافظ أن مديرية الزراعة استطاعت توفير منتجات طوال السنة لأهالي جنوب سيناء بأسعار تنافسية أقل من السوق، بالإضافة إلي دورها الإرشادي للمزارعين ومساعدتهم علي مقاومة ما تتعرض لها بعض المحاصيل بسبب الأمراض والآفات وأبرزها سوسة النخيل.

معصرة الزيتون.

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء إن زيت الزيتون في جنوب سيناء يعد من اجود الانواع لقلة نسبة الحموضة في الزيت.

وعرض شطا علي الوزير والمحافظ مراحل عصر الزيت البكر علي البارد في معصرة الزيتون الإرشادية التابعة لمديرية للزراعة وسعر الكيلو النفي لا يزيد عن 120 جنبها وهو يعد أقل نسبة حموضة علي مستوي الجمهورية، وسعر كيلو العصر للمواطن 12.5 وهي أجرة تشغيل ماكينة العصر فقط.