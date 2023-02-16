المطرب محمد شاهين يطرح أغنية «مفتاح الدلع» على يوتيوب «فيديو»

طرح المطرب محمد شاهين، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أغنيتة الجديدة «مفتاح الدلع»، والتي رّوج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر محمد شاهين الأغنية، وعلق عليها قائلا: «مفاتيح الدلع، أغنيتي الجديدة، دلوقتي تقدروا تسمعوها كاملة على يوتيوب، رأيكم يهمني يا غاليين، يارب تعجبكم، كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوتية هاني محروس».

أغنية «رصيد الستر»

وحقق المطرب محمد شاهين مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنيته «رصيد الستر»، والتي تصدرت التريند في أول ساعات من طرحها، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان وتوزيع إسلام مونتي، وتقول كلماتها «رصيد الستر عندك خِلص.. خلاص السر أهو بيفوح.. وكذبك بان وبقى مفضوح.. وفرصة سعيدة يالا وروح.. وصغرت في عيني حبك نقص ولبست اللي بينا كفن.. ويالا تعيش بقى وتفتكر.. هابيعك حتى من غير تمن.. ولو كان لسه فيك إحساس هتندم على اللي ضيعته».