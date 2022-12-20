فنانون يدعمون محمد شاهين بعد إصابته بأزمة قلبية: ربنا يرجعك بالسلامة

دعم عدد من نجوم الفن، الفنان محمد شاهين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، في أثناء تواجده في مدينة الرياض بالسعودية، لعرض مسرحية «فرصة سعيدة».

ريهام عبد الغفور تدعم محمد شاهين

ونشرت ريهام عبد الغفور، صورة لها برفقة الفنان محمد شاهين، وعلقت عليها قائلة: «ألف سلامة عليك يا شينو يا حبيب قلبي وحبيب الكل، ربنا يرجعك بالسلامة».

ودعم الفنان حسام داغر، الفنان محمد شاهين، قائلا: «أزمة قلبية.. ياه.. ببساطة كده.. أزمة قلبية اتعرض ليها في السعودية صديق عمري وأخويا محمد شاهين بعد انتهاء مسرحيته هناك.. عشرة العمر اللي بقالنا أكتر من 23 سنة هو أقدم صاحب ليا وأقربهم لقلبي يا ريتني جمبك هناك.. بس الحمدلله الرجالة هناك والدكتور أشرف زكي قاموا بالواجب».

وقالت الإعلامية إسعاد يونس: «ربنا يقومه بالسلامة يا رب»، بينما قال الفنان حمزة العلايلي: «ربنا يتم شفائه على خير يا رب».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ محمد شاهين

وتعرض الفنان محمد شاهين، لأزمة قلبية مفاجأة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأدت إلى تدخل جراحي وتركيب دعامتين، وذلك أثناء تواجده في مدينة الرياض بالسعودية لعرض مسرحية «فرصة سعيدة».

ومسرحية «فرصة سعيدة» بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.