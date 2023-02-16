روشتة زيادة إنتاجة البيض وتراجع الكرتونة لـ75 جنيها.. منها الإضاءة والسلالات

كشف الدكتور يحى زكريا، أستاذ الدواجن وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن زيادة إنتاجية البيض في مصر والريف المصري بمحافظة كفر الشيخ، هو الحل القاطع لتراجع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة التي تتمركز في عدة عوامل لزيادة نسب الإنتاج بشكل كبير.

عوامل تساعد على زيادة إنتاجية البيض

وأوضح «يحى»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بعض مربي الدواجن في الريف المصري يجب عليهم اتباع تلك التعليمات حتى تتراجع كرتونة البيض مرة ثانية لنحو 75 جنيهاً، حيث يجب اتباع التالي:

- تغيير الفراخ الداجنة بعد مرور عامين حيث تنخفض إنتاجيتها من البيض بشكل كبير.

- يجب اختيار سلالات من الفراخ تُنتج بيضًا وأخرى لإنتاج اللحوم الحمراء فقط.

- تكون درجة حرارة الحظيرة منسابة في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، مع نظافة مكان التربية بشكل مستمر.

عوامل يجب البعد عنها أثناء تربية الفراخ البياض

- البعد عن تربية الفراخ الداجن البياض داخل مكان الحظيرة خاصة وأن تواجد الحيوانات تسبب إزعاجا ما يؤدي إلى شعور الفراخ البياض بالتوتر والإجهاد ويقلل نسبة البيض لديها.

- في حالة إصابة الطيور بالعدوى من الأمراض الطفيلية والديدان تقل نسبة البيض التي يجب تحصينها.

- تؤدي عوامل انخفاض درجة حرارة داخل مكان التربية للفراخ البياض بالبرودة إلى تقليل نسبة البيض.

- يجب «تمشية وتفسيح» الدجاج بشكل يومي داخل الحظيرة أو المزرعة للعب والحركة التي تزيد من نسب إنتاج البيض.

- يجب توفير عوامل إضاءة لا تقل عن 18 ساعة على مدار 24 ساعة للفراخ البياض.

زيادة نسب إنتاج البيض بنحو 16%

وأشار «زكريا»، إلى أن نسب زيادة إنتاج البيض في الفترة الأخيرة ارتفعت بواقع 16% من نسب إنتاج البيض يوميًا، لافتًا إلى أن سعر كرتونة البيض تتراجع خلال الفترة المقبلة جراء وفرة في المعروض بما يصب في مصلحة المستهلكين.