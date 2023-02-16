سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «الأبيض» يتراجع 4 جنيهات

سجل سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم الخميس، تراجعًا بقيمة 4 جنيهات للطبق الأبيض والأحمر، و3 جنيهات لـ«البلدي»، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض اليوم في المحافظات سجل تراجعًا، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 109جنيهات، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كرتونة.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 110جنيهات، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كرتونة.

- سعر كرتونة البيض البلدي 113 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 3 جنيهات لكل كرتونة.

تراجع في جميع الأصناف

وأوضح «حاتم» أنّ سعر كرتونة البيض اليوم في المحافظات، سجل تراجعًا في جميع الأصناف، لافتًا إلى أنّ دورة إنتاج البيض حققت زيادة في المعروض بواقع 15% خلال مطلع شهر فبراير الجاري، وسوف تتضاعف خلال الأسبوعين المقبلين.