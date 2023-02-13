سجلت سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات استقرارا للبعض منها، كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعا بواقع واحد جنيه في أسعارها المتنوعة، وتقدم «الوطن»، خدمة عرض الأسعار لسعر كرتونة البيض، وكذلك سعر الكتاكيت في أسواق محافظات مصر اليوم الإثنين.

سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات تشهد حركة تداول علي نطاق واسع وسط وفره في المعروض، حيث سجلت أسعارها التالي:

- استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بـ 104 جنيهات

- سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر بـ 106 جنيهات

- سعر كرتونة البيض البلدي بـ 108 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين بالمحافظات

- سجل سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25:50 حتى 27:75 جنيه.

- سعر الكتكوت "ساسو" ما بين 16:50 حتى 16:85 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي بين 7:50 جنيه.

- سعر كتكوت روزي 8.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات الإثنين

وأشار «زكريا»، إلى أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات جيدة وتصب لصالح قطاع كبير من المستهلكين، وكذلك شهدت أسعار الكتاكيت تراجعا طفيفا، لافتا إلى أنه من مهام الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية معنية بمتابعة أسعار الدواجن، والمساهمة في زيادة نسب الإنتاج للفراخ الداجنة، كما أنها تتابع حركة السوق بالنسبة لتحديد سعر الكتاكيت ونسب التفريخ لها.