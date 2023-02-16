حمادة هلال: أغنية «متحملاني» مفاجأة قوية لجمهوري قبل حلول رمضان

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته، باقتراب طرح أغنيته الجديدة «متحملاني»، عبر قناته باليوتيوب والمنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة.

«متحملاني» من كلمات وألحان مصطفى شكري

أغنية «متحملاني» من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مهندس صوت محمد جودة .

وأضاف هلال في تصريحات لـ«الوطن» أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة مدوية لجمهوره، لاختلافها ولأنها تدور في إطار رومانسي يتناسب مع الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الأغنية ستكون الأخيرة له قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يخوضه بتقديم مسلسل درامي جديد.

الأغنية ستكون الأخيرة له قبل انطلاق شهر رمضان

وكان طرح حمادة هلال مع بداية العام أغنية «صاحبي»، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع.

وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامة وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته …عمر الرخيص ما صبح غالي».