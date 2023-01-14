حمادة هلال يطرح برومو أغنيته الجديدة صاحبي (فيديو)

طرح الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «صاحبي».

ونشر حمادة هلال، البرومو الدعائي، وعلق عليه: «أغنية صاحبي قريبا بإذن الل»ه.

أغنية إحنا الحياة

وحقق حمادة هلال نجاحا كبيرا بأغنية «إحنا الحياة»، التي تم إذاعتها في الصين بعد زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بعد طرح الأغنية: «أتقدم بالشكر إلى المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية خوا تشون يينغ، على الدعم والكلمات الجميلة والمؤثرة على أغنية إحنا الحياة.. سعدت كثيرا بهذا التعاون مع قناة CGTN».