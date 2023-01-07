حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة «صاحبي» (فيديو)

روج الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «صاحبي».

ونشر حمادة هلال، برومو الأغنية، وعلق عليه: «أغنية صاحبي قريبا بإذن الله».

أغنية إحنا الحياة

وشارك مؤخرا حمادة هلال في أغنية «إحنا الحياة»، التي تم إذاعتها في الصين بعد زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية.

وأعرب حمادة هلال عن سعادته بهذة المشاركة، وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعليقا على الأغنية: «أتقدم بالشكر إلى المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية خوا تشون يينغ، على الدعم والكلمات الجميلة والمؤثرة على أغنية إحنا الحياة.. سعدت كثيرا بهذا التعاون مع قناة CGTN».