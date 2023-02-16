القبض على خادمة أجنبية سرقت مصوغات ومبالغ مالية من شقة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مسكن إحدى السيدات في منطقة البساتين بالقاهرة، وجرى ضبط مرتكبة الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بتضررها من سيدة تحمل جنسية أجنبية، تعمل طرف المُبلغة، لقيامها بسرقة (مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية) بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها.

سرقة بأسلوب المغافلة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها بأقوال المُبلغة اعترفت بإرتكاب الواقعة حال تواجدها بمسكن المُبلغة بأسلوب المغافلة، وجرى بإرشادها بمسكنها ضبط (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الملابس)، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

شرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، قائلا إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.