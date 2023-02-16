ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة بحملات للطب البيطري في المنوفية

قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، إن الحملات على محلات الجزارة والأسواق في المحافظة مستمرة وبكثافة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في اللحوم والأسماك والدواجن، فضلاً عن منع ذبح المواشي خارج السلخانة.

حملات مكثفة على محلات الجزارة والأسواق بالمنوفية

وأضاف مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات المكثفة بقيادة الدكتور هاني شمس الدين نجحت في ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المراكز ومن بينها السادات وبركة السبع والباجور والشهداء.

ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت ضبط أكثر من 9 أطنان من اللحوم الفاسدة في محال الجزارة والمحال التجارية في إطار خطة المحافظة بتكثيف الحملات على الأسواق لمنع التلاعب والغش وبيع اللحوم الفاسدة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.

وأشار إلى أن الحملات تتم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية في المنوفية، موجها الشكر لكل الفرق المشاركة في الحملات على الأسواق بجميع المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة.