حفيد حمزة الشبراويشي لبرنامج «صنايعية مصر»: جدي رفض عروض بيع العلامة التجارية

قال الدكتور عزت صبيح، حفيد حمزة الشبراويشي، إن جده كان ذكيا بشكل مفرط، وبداخله إحساس التميز والانطلاق وبدأ من صغره، ووصل إلى القاهرة وعمره 17 عاما، واشترى قطعة أرض وبنى بيتا عليها، ومع الوقت بدأ في تشغيل أهل قريته وكان دائم الود والزيارة والسؤال عنهم، وعمل على الرفع من شأنهم.

مواقف من حياته مع الأسرة

وتابع صبيح خلال حواره ببرنامج صنايعية مصر المذاع على فضائية «DMC» أن الشبراويشي كان يتلقى يوميا عروضا لبيع المصنع والعلامة التجارية بمبالغ كبيرة، وأشهرهم أحمد عبود باشا، ولكن الشبراويشي كان متيقنا بأن ما يصنع غير قابل للبيع، وكان ينظر للأثر القادم بعد سنوات، وكان مؤمنا بأن فكرته لا يمكن تسعيرها أو بيعها».

وتابع :«في عيد الفطر كان يقف في البيت ويلتقى إخوته وأبنائهم وأبنائه وأحفادة ويوزع عليهم جميعا العيدية وكأنه كبير العائلة، وأعطاني عيدية 50 قرشا وهي ذكرى مستحيل أن أنساها».

مناسبة عيد الأم

ومن جهته، تابع الإعلامي والكاتب الصحفي عمر طاهر قائلا: «كولونيا 555 أصبحت لوقت طويل من أكثر الهدايا المنتشرة في مناسبة عيد الأم، ويعود ذلك للشبراويشي الذي كان يصمم نافورة كل عام في أرض المعارض يوم عيد الأم، وتضخ النافورة كولونيا الـ555، كنوع من الدعايا والإعلان إلى أن حقق هذا النجاح».