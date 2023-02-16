حفيد حمزة الشبراويشي لبرنامج «صنايعية مصر»: جدي رفض الباشوية واحتكر جائزة الملك فاروق

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن حمزة الشبراويشي، صاحب كولونيا 555، بدأ يتوسع في عمله وفتح الفرع الثاني له في منطقة الموسكي، ثم فرع في وسط البلد، متابعا: «بمجرد ماوصل لفكرة يمكنه من خلالها تحويل الليمون إلى كولونيا قرر تحويل معمله إلى مصنع، واشترى قطعة أرض في دار السلام وبدأ الإنتاج، وطور من مهاراته وأدخل منتجات أخرى غير الكولونيا».

أفضل حديقة منزل في العاصمة

وأوضح «طاهر» خلال تقديمه برنامج صنايعية مصر المذاع على فضائية «DMC» أن حمزة الشبراويشي كان محتكرا للجائزة السنوية التي أطلقها الملك فاروق لأفضل حديقة منزل في العاصمة، وهي لحديقه منزله في المعادي التي وصلت إلى فدان، وخصص منها جزءا كبيرا لزراعة الليمون بمواصفات خاصة لاستخدامه في الصناعة».

الشبراويشي والبشوية

وقال الدكتور عزت صبيح، حفيد حمزة الشبراويشي، إن حديقة جده كانت تحصد جائزة الملك فاروق السنوية لأجمل حديقة في مصر، وهي نوع من أنواع التشجيع على الاهتمام بالحدائق، متابعا «جدى حمزة كان حريصا على تطوير حديقته وتجميلها، وكان يستيقظ في السادسة صباحا ويتابع الزهور وكأنها أولاده، وكان مستمتعا بالحياة، وحينما عرضت عليه البشاوية رفض، وقال اسمي حمزة الشبراويشي ودي كفاية».