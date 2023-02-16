برنامج «صنايعية مصر»: إعلانات كولونيا الشبراويشي لها دور كبير في بناء السد العالي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن حمزة الشبراويشي، هو صاحب العلامة التجارية الشبراويشي 555 وصانع تركيبتها السرية، وكان الرئيس جمال عبد الناصر يرفض تأميم شركته لأنه رجل عصامي، وارتبط اسمه باسم مصر أمام العالم، متابعا:«حققت إعلانات كولونيا الشبروايشي نجاحا كيبرا على مدار سنوات في مصر والعالم العربي، وكان لها دور كبير في بناء السد العالي، حيث استلفت مصر من بعض الدول، ومنها من طلب رد الديون كاش وأخرى طلبت استرداد ديونها في صورة بضاعة عينية».

البضائع المطلوبة لسداد الديون الخارجية

وأوضح «طاهر» خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر» المذاع على فضائية «DMC» أن قائمة البضائع المطلوبة لسداد الديون الخارجية كانت تضم ثلاجات إيديال وأثاث دمياطي وقطن مصري وكولونيا 555، وكان الرئيس عبد الناصر من عملاء شركة الشبراويشي أيضا ويضع دائما في حقيبته الخاصة زجاجة كولونيا 555».

بدأ بفاترينه بجوار مسجد الحسين

وتابع «حمزة الشبراويشي خرج من قرية شبراويش في محافظة الدقهلية متجها إلى القاهرة في أربعينيات القرن الماضي، وكان كل ما لديه ذوق وحساسية عالية في العطور وتركيبها، وبدأ بفاترينه صغيرة بجوار مسجد الحسين، وكان مشغولا بفكرة تصنيع رائحة من الليمون، وبدأ في تركيب العطور وبيعها من خلال معمله، وبدأ يكون عملاء له ويكبر كل يوم».