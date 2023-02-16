شمال سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالعريش

احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى الإسراء والمعراج، عقب صلاة العشاء في مسجد النصر بمدينة العريش، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، والشيخ محمود أحمد مرزوق، ومدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

الإسراء والمعراج أعظم الآيات

أكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن رحلة الإسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم الآيات التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الرحلة حدثًا عاديًا، بل تكريمًا للمصطفى صلى الله عليه وسلم.

تلاوة القرآن الكريم

وأضاف «مرزوق»، أن الاحتفال تضمن آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود السيد غنام، إمام وخطيب مسجد سعيد بن عامر، وكلمة لمديرية أوقاف شمال سيناء، وابتهالات دينية للشيخ سمير عبد الرحمن الحديدي، بإدارة أوقاف غرب العريش.

أقيم احتفال الإسراء والمعراج في مسجد النصر بالعريش تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.