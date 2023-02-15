طقس شمال سيناء اليوم.. استمرار سقوط الأمطار ودرجة الحرارة 12

تشهد محافظة شمال سيناء، استمرار سقوط الأمطار بشكل متوسط منذ منتصف ليلة أمس حتى اليوم، وتزيد في المناطق الصحراوية والساحلية للمحافظة، بحسب ما أعلنه المرصد المناخي في العريش، في بيان رسمي.

وتسبب هطول الأمطار المستمر في تكوين برك مائية كبيرة في بعض تجمعات النقاط بشوارع المدينة وبعض الأحياء الأخرى بوسط العريش، بشارع المستشفى والبحر وأم القرى.

تشكيل غرفة عمليات لسحب المياه

وشكل مجلس مدينة العريش، فرقًا سريعة من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي لشفط المياه من نهر الطريق، وعدم إعاقة المارة منذ ساعات الصباح الأولى.

ومن جهة أخرى، أعلن المرصد المناخي، أنّ موجة من الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم، على جميع المناطق بالمحافظة، بما فيها المدن الساحلية والصحراوية.

درجة الحرارة في شمال سيناء اليوم

وأضاف المرصد المناخي في بيان له، أنّ درجة الحرارة في شمال سيناء اليوم، سجلت 12 درجة مئوية، وهناك غيوم كثيفة بسماء المنطقة، وتساقط الأمطار مستمرًا ولن يتوقف حتى ساعات أخرى مقبلة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أهاب بالمواطنيين في وقت سابق، بضرورة عدم الاقتراب من أعمدة الأنارة أو السير تحت مظلة اللافتات الكبيرة، موضحًا أن هذا قد يشكل خطرًا على حياة المواطنين.