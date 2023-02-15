إعلان الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس شمال سيناء.. وسحب مياه الأمطار من الشوارع

شهد طقس شمال سيناء سقوط أمطارا متوسطة مستمرة على مدار اليوم، يتزامن معها حدوث انخفاض في درجات الحرارة، الأمر الذي أثر على حركة المارة في شوارع المحافظة خاصة مدينة العريش، التي شهدت تراكمات للمياه في الشوارع الرئيسية والجانبية، وهو ما جعل مجلس المدينة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.

مواجهة تقلبات طقس شمال سيناء

وأعلن مجلس مدينة العريش، في بيان له، حالة الطوارئ، لمواجهة تقلبات طقس شمال سيناء، واوضح أسامة عفش، رئيس مركز المدينة، أنّ غرفة العمليات بتوجيه من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تتابع طقس شمال سيناء على مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، كما أنه تم توجيه رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش، بالتواجد بكامل طاقتهم وانتشار السيارات والمعدات بالشوارع، لسحب مياه الأمطار، وتلقي البلاغات لتسهيل حركة المارة

كما طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين بتوخي الحذر، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أو السير تحت مظلة اللافتات الكبيرة، خوفا من تقلبات الطقس.

استمرار الأمطار على شمال سيناء

في سياق أخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس شمال سيناء يشهد أمطارا مستمرة حتى مساء اليوم، على جميع المناطق بالمحافظة، ضمن المدن الساحلية والصحراوية، وانخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها إلى 11 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 18 كم في الساعة والرطوبة 55%.