طقس شمال سيناء اليوم.. أمطار خفيفة وأجواء باردة على مدار اليوم

شهدت قرى ومدن شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، دون تأثير على حركة المواطنين والسيولة المرورية.

أجواء باردة بشمال سيناء

وتشهد محافظة شمال سيناء تقلبات مناخية وأجواء بين صحوة وغائمة على مدار النهار في غالبية مناطق المحافظة الشمالية ووسط سيناء.

وقام مجلس مدينة العريش اليوم بإزالة تجمعات مياه الأمطار، معلنا في بيان له اليوم، أن فريق الصيانة والتجميل قام بالمرور على مناطق تجمعات برك المياه، وتم التعامل على أثر ذلك بسحب تراكمات المياه التي قد تعيق حركة السير في الشارع.

كما أعلن مجلس مدينة العريش أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أي شكوى من الأمطار، وهي 01204254296 - 01276844002، محذرا المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة حال تساقط الأمطار أو هبوب الرياح القوية.

انخفاض درجات الحرارة

كما ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة سجلت 15 درجة مئوية أوقات النهار، وانخفضت لأكثر من 5 درجات أوقات الليل، موضحا أن هناك غيوم بسماء المناطق ورياح باردة وتوقعات بتساقط أمطار أخرى خلال الساعات القادمة من أوقات المساء.