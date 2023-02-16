مستشار وزيرة الثقافة: «الإسكندرية للفيلم القصير» تحول لمهرجان دولي

كشف الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، سبب تغيب الأخيرة عن حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقام حاليا داخل دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش).

سبب غياب وزيرة الثقافة

وقال خالد عبد الجليل، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، إن ظروف العمل هي التي منعت وزيرة الثقافة من حضور حفل الافتتاح، مضيفا أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يسير على الطريق الصحيح بعد تحوله من مهرجان محلي لدولي، بحسب قوله.

وأشاد مستشار وزيرة الثقافة بجهود إدارة المهرجان المكون من مجموعة شباب لديهم الأمل والشغف والإرادة نحو النجاح.

حضور رشا مهدي وسماء إبراهيم حفل الافتتاح

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من المنتج محمد العدل، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة رشا المهدي والفنان رمزي العدل والفنانة سما إبراهيم المقرر تكريمها من إدارة المهرجان تقديرا لجهودها في مجال الأفلام القصيرة.