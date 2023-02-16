محافظة الإسكندرية: افتتاح مهرجان التسوق بأسعار مخفضة السبت المقبل

أعلنت محافظة الإسكندرية عن افتتاح «مهرجان الإسكندرية للتسوق» وهو عبارة عن سوق مخصص لبيع السلع بأسعار مُخفضة الذي يُقام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسكندرية.

ترصد «الوطن» في السطور التالية ميعاد افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق والمكان المخصص لإقامته وفقا لبيان محافظة الإسكندرية وذلك لحرص المحافظة في التسهيل على المواطنين.

السبت: افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق

ويبدأ افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق يوم السبت المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، بنفق محطة الرمل بالإسكندرية، في الساعة 10 صباحًا وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اهتمامه الكامل بالمهرجان وحرصه على التسهيل على المواطنين.

أسعار السلع بمهرجان الإسكندرية للتسوق عن الأسواق

ودعا اللواء محمد الشريف جميع المواطنين لحضور المهرجان للتسوق بأسعار خاصة مخفضة حيث قرر محافظ الإسكندرية أن يفتتح «مهرجان الإسكندرية للتسوق» بنفسه للتأكد من مدى الاختلاف في أسعار السلع الغذائية وغيرها التي تتواجد بالمهرجان عن المحلات الخارجية الأخرى.