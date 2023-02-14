محافظة الإسكندرية تواصل رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، وذلك لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

كما شدد محافظ الإسكندرية على رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ومن جانبها تابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى منذ الساعات الأولى من اليوم تداعيات موجة الأمطار الغزيرة، والانتشار الميدانى والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشارت أنه جري التعامل مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات كبيرة بمنطقة شهر العسل، أمام بنك مصر البيطاش، أمام تاكى، شارع السماليهى 2 شارع الحنفي، دوران اللوجيستى، دوران حكمت، شارع القسم، أمام الشهر العقاري القديم، الأمن المركزى، شارع الهانوفيل أمام البنك الاهلي وقهوة الحوتة، أمام عز الدخيلة، مدخل كوبري 21.

رفع تراكمات مياه الأمطار في الإسكندرية

وتابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية البلد شارع مخزن الزيت وعبد القادر والوكالة وشارع القسم والطريق الصحراوي.

كما تابع محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحي ومتابعة اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

كما تم كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

أوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.