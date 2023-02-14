وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية.. راتب مجزي وحوافز وبدلات

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل، توافر وظائف وزارة القوى العاملة للفتيات، عبارة عن 100 فرصة عمل في مناطق مختلفة بالإسكندرية براتب 4000 جنيه.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يأتي الإعلان عن تلك الوظائف بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

وظائف وزارة القوى العاملة

وجاءت وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية وشروطها وكيفية التقديم لها كما يلي:

يمكن شغل وظائف وزارة القوى العاملة في محافظة الإسكندرية في فروع المؤسسة الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج و فيكتوريا والعجمي.

يبدأ الراتب من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات.

تأمين صحي وإجتماعي.

فرص للترقي

وثيقة تأمين على الحياة

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الذهاب إلى مقرات فروع المؤسسة، وهي كما يلي:

فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي (برج السعد).

فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي الدور الثاني.

فرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفي كامل ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة أعلى عصير أبو عمر الدور الثاني.

فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق الدور الأول علوي.

فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك، وأمام شارع الزهور وشركه الغاز.

ويمكن التقديم خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات، بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

كما يمكن التسجيل للتقديم على فرص العمل المعلن عنها من خلال هذا الرابط.

شروط التقديم

أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط.

القدرة على العمل الميداني (outdoor).

مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

السن من 18 إلى 35 سنة.

إجازة أسبوعية يومى الجمعة والسبت.