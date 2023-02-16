تفاصيل تمويل مشروعات تدوير مخلفات البلاستيك.. فترة سداد تصل لـ5 سنوات

يتجه الكثير من الأفراد والشركات في الوقت الحالي إلى الصناعات التي تستهدف إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تعد من أكبر وأشهر المشروعات الصغيرة في الوقت الحالي.

ويقدم البنك الأهلي المصري تمويلا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منها المشروعات الخاصة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيك، أحد برامج القطاع الصناعي.

واضاف الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني أنه يقدم تمويلا يصل إلى 80% من تكاليف شراء الآلات والمعدات بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والتفاصيل للحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري، لتمويل مصانع إعادة تدوير البلاستيك والفئات المستهدفة:

الفئات المستهدفة: مصانع إعادة تدوير وتجديد البلاستيك متناهية الصغر والصغيرة.

تمويل يصل لـ80% جنيه

- التمويل بحد أقصى 80% من تكلفة شراء الآلات والمعدات والمواد العام.

- الحد الأقصى للتمويل مليوني جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حالة توافر قوائم مالية.

- السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات.

سعر الفائدة: يتبع مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% فقط التابع لجهاز تنمية المشروعات وفقا لاخر تسعير، وفي حالة الإقراض من موارد البنك يجرى تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مصانع إعادة تدوير البلاستيك

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- السجل التجاري.

- البطاقة الضريبية.