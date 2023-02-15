البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض الدين الخارجي للدولة إلى 154.98 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022-2023، والذي بدأ شهر يوليو وانتهي في أكتوبر. الماضي.

انخفاض الدين الخارجي للدولة بقيمة 728 مليون دولار

وأشارت تقارير المركزي، إلى أن هذا الرقم أقل بشكل كبير من الربع الأخير للعام المالي 2021-2022، الذي قدرت فيه قيمة الدين بنحو 155.708 مليار دولار.

انخفاض الدين الخارجي طويل الأجل

وأوضح التقرير، أن الدين الخارجي طويل الأجل، سجل انخفاضا لتقدير قيمة الدين في الوقت الحالي بـ 127.57 مليار دولار، مقارنة بـ 129.089 مليار دولار في فترة المقارنة، وقد ارتفع قيمة الدين الخارجي قصير الأجل إلى 27.408 مليار من 26.619 مليار دولار في فترة المقارنة.

وسجلت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية بين البنوك 10.86 تريليون جنيه، لنحو 236.787 ألف عملية بنهاية يناير 2023.