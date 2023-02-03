محافظ جنوب سيناء: توفير تمويل بـ75 مليون جنيه لبعض المشروعات

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الدكتور محمد معيط وزير المالية وافق على بعض توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات.

وأضاف المحافظ أنه التقى أمس الخميس وزير المالية لبحث عدة موضوعات مالية مهمة، خاصة بالمحافظة لاستكمال بعض المشروعات الحالية، ووافق الدكتور معيط على توفير 75 مليون جنيه لبعض المشروعات.

صيانة الزراعات

وأكد محافظ جنوب سيناء أن وزير المالية وافق على دعم المحافظة بمبلغ 40 مليون جنيه لصيانة الزراعات بمدينة شرم الشيخ، ووعد وزير المالية بالموافقة فور ورود خطاب وزيرة التخطيط.

وأشار إلى أنه جرى زراعة ما يقرب من 500 ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ في نوفمبر 2022، وقال إن الزراعات تحتاج لتوفير موارد مالية لصيانتها بعد أن أصبحت شرم الشيخ واحدة من ضمن المدن الخضراء في العالم.

وقال وزير المالية بأنه لا مانع من توفير اماكن اخرى لتخريد السيارات القديمة بمدن خليج السويس مثل مدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء هيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظة، طارق عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.